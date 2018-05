Météo: voici les quantités d'eau tombées entre mardi 11h et mercredi 11h

Voici les estimations de précipitations livrées par le radar de l’IRM (Institut Royal de Météorologie) entre 11h hier et 11h aujourd’hui pour les régions les plus touchées.

- Localement dans le Hainaut 60 litres/m² entre Mons et Charleroi

- Dour entre 50 et 60 litres/m²

- Partie nord-ouest du Hainaut : 20 à 40 litres/m² par endroit

- Province de Liège : localement jusqu’à 60 litres/m². A l’extrême-est : entre 60 et 70 l/m² vers la frontière allemande.

- Ouest de la Province de Luxembourg : entre 40 et 60 l/m²

- Sud de Namur : 20 à 40 litres/m² par endroit.