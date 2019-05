Météo: vous prendriez bien une petite drache pour finir la semaine?

Ce dimanche, d'après l'Institut royal météorologique (IRM), nous aurons assez bien de nuages, avec par moments aussi du soleil. Ce matin, on observera déjà des averses par endroits.



Cet après-midi, des averses intenses se développeront, accompagnées d'orages et pouvant donner beaucoup d'eau en peu de temps. L'extrême ouest du pays semble probablement épargné par ces averses. Une alerte jaune pour de l'orage a été lancée sur presque tout le territoire de midi ce dimanche jusqu'à 2h du matin lundi. Pour certaines régions, il n'est pas exclu que l'avertissement passe au niveau orange (3/4). "Nous suivons la situation", prévient l'IRM.



Les températures évolueront entre 14 degrés au littoral, autour de 15 ou 16 degrés en Hautes-Fagnes et entre 18 et 22 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible et plus tard modéré de secteur nord, parfois assez fort à la mer.



Ce soir, il y aura encore quelques averses intenses orageuses. Dans le courant de la nuit, l'activité des averses diminuera mais surtout dans la moitié sud-est du pays, quelques averses pourront persister toute la nuit. Des nuages bas, de la brume et du brouillard envahiront une grande partie du pays depuis la Mer du Nord. Le vent sera faible à modéré, et plus tard modéré de secteur nord à nord-ouest. Les températures chuteront entre 9 et 12 degrés.





Beaucoup moins de pluie lundi



Lundi matin, il fera sec et nous attendons des nuages bas avec de la brume et du brouillard sur de nombreuses régions. Dans l'extrême sud-est du pays, il y aura un risque de faibles pluies. Dans l'est, la couche nuageuse disparaîtra rapidement et de nouvelles averses se développeront. Dans l'ouest, les nuages bas seront tenaces. Dans la plupart des autres régions, le ciel restera probablement gris toute la journée mais le temps sec. Les maxima se situeront entre 13 degrés à la côte et entre 19 ou 20 degrés en Campine. Le vent sera modéré de secteur nord à nord-ouest.





Milieu de semaine plus doux



Mardi, le temps sera d'abord encore généralement très nuageux avec, en Ardenne, encore le risque d'une faible averse. L'après-midi, de plus larges éclaircies se développeront à partir de l'ouest et il fera souvent sec. Les maxima seront compris entre 13 degrés en Hautes-Fagnes et 18 degrés dans le centre. Le vent sera modéré de nord-ouest.



Mercredi, nuages et éclaircies alterneront. Le temps restera sec avec des maxima compris entre 16 et 21 degrés.



Jeudi, le ciel deviendra partiellement à très nuageux avec le risque de quelques faibles averses par endroits. Les maxima oscilleront entre 17 degrés sur les hauteurs ardennaises et 21 à 22 degrés en Campine.





Rechute vendredi



Vendredi, nous serons sous l'influence d'une nouvelle dépression atlantique. Nous attendons des périodes de pluie ou d'averses sous des maxima compris entre 12 et 17 degrés.