Météo: vous tenez vraiment à faire un barbecue par ce temps?

La météo n'est plus vraiment très adéquate pour se faire un barbecue en terrasse. Le mercure chute ce week-end et le temps sera très mitigé, avec même des orages dans la nuit de samedi à dimanche. Si vous êtes un invétéré de la grillade, il semble plus sûr d'attendre dimanche pour sortir le charbon.

Ce vendredi matin, le ciel sera encore très nuageux avec la possibilité de faibles pluies. En cours de journée, nuages et éclaircies alterneront. Le temps deviendra généralement sec à une averse près. Les maxima oscilleront autour de 15 degrés en Hautes Fagnes, de 18 degrés à la mer et de 19 ou 20 degrés dans le centre. Vent modéré de secteur ouest. A la mer, le vent sera modéré à assez fort.



Ce soir et cette nuit, le ciel deviendra très nuageux avec des averses, localement intenses et accompagnées d'orage. Les minima seront compris entre 7 degrés environ en Hautes-Fagnes et 12 ou 13 degrés à la côte. Le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest.





Si vous voulez vraiment un barbecue, c'est pour dimanche