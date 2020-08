Météo - Week-end chaud et passablement nuageux en perspective

(Belga) Le temps restera très chaud ce week-end, avec parfois des champs nuageux et la possibilité d'un orage de chaleur isolé dimanche, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront de 37°C, mais il fera moins chaud en bord de mer.

La chaleur s'accentuera, samedi, avec des températures qui atteindront 31°C en bord de mer et sur les hauts plateaux de l'Ardenne, et 37°C en Campine, voire légèrement davantage. Le vent sera faible de nord­-est ou de direction variable. Dans la région littorale, une brise de mer modérée se lèvera l'après­-midi et rafraîchira l'atmosphère. La chaleur ne déclinera que très lentement dans la nuit, avec des températures entre 14°C en Ardenne et 23°C dans d'autres régions, principalement dans les grandes villes. Dimanche, le temps sera assez ensoleillé avec toujours quelques bancs de nuages moyens ou élevés, surtout l'après­-midi. Un orage de chaleur isolé n'est pas exclu. Il fera toujours très chaud avec des maxima de 30 à 36°C, voire légèrement davantage. Le vent sera faible à modéré d'est à nord­-est. L'après­ midi, la brise de mer se lèvera dans la région littorale.