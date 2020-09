Météo - Week-end très pluvieux et rafales sur la Côte

(Belga) Le ciel sera très nuageux samedi, avec des périodes de pluie ou de fortes averses potentiellement orageuses. Quelques brèves éclaircies seront néanmoins possibles, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima varieront de 8°C, en Haute Ardenne, à 16°C, en Campine.

À l'intérieur des terres, le vent sera d'abord modéré à localement assez fort, avec des pointes de 60 ou 70 km/h, devenant modéré en cours de journée. À la mer, il sera très fort à tempétueux, avec des rafales de 80 à 110 km/h, devenant ensuite fort à assez fort dans l'après-midi. De fortes pluies seront attendues dans la nuit, avec des minima de 7 à 12°C et un vent souvent modéré, mais fort à très fort au littoral. Dimanche, la journée débutera avec encore beaucoup de vent sur l'ouest du pays, de la pluie sur la plupart des régions et de mauvaises visibilités sur le relief ardennais. L'après-midi, seules quelques averses résiduelles pourront encore se produire surtout sur l'ouest et quelques éclaircies pourront même se développer. Les maxima se situeront entre 13 et 19°C. (Belga)