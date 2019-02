Mi-figue, mi-raisin pour la marche des étudiants pour le climat

(Belga) Le temps de jeudi sera marqué par des averses locales et des maxima compris entre 4 et 10 degrés. Il fera venteux, avec des rafales allant jusqu'à 75 km/h, d'après les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

En matinée, la zone de pluie quittera l'est du pays et sera suivie d'un temps temporairement plus sec avec de larges éclaircies. L'après-midi, le ciel deviendra plus changeant avec alternance d'éclaircies et de nuages donnant lieu à des averses locales, surtout sur la moitié sud du pays. Dans le nord, le temps devrait rester majoritairement sec. Les maxima seront compris entre 4 degrés en Hautes Fagnes et 9 ou 10 degrés dans l'ouest. Le vent sera assez fort à parfois fort de secteur sud-ouest. Dans la nuit, la tendance aux averses diminuera. Davantage de nuages arriveront ensuite avec un risque de bruine à partir de l'ouest. Les minima oscilleront entre +1 et +7 degrés. De vendredi à dimanche, on attend des périodes de précipitations mais il fera encore assez doux avec des maxima de 9 degrés environ dans le centre. (Belga)