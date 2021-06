Namur installe deux nouvelles fontaines d'eau publiques

(Belga) La ville de Namur se dote de deux nouvelles fontaines publiques en extérieur et accessibles à tous, a-t-on appris lors du conseil communal mardi soir. Elles seront installées d'ici à la fin de l'été.

"L'été 2019 a connu un épisode exceptionnel avec le déclenchement, pour la première fois, de la phase d'alerte rouge de l'IRM pour ce qui concerne les fortes chaleurs. Dans ces circonstances, l'accès à l'eau potable pour toutes et tous devient une priorité absolue", a indiqué le président du CPAS en charge de la cohésion sociale Philippe Noël. Deux ans après avoir suggéré l'idée à la Société wallonne des eaux, la ville de Namur vient de recevoir une convention. Celle-ci prévoit l'installation des fontaines place de Québec dans le piétonnier et place de l'Ange sur l'artère commerciale principale. Ces fontaines gratuites et accessibles à tous s'ajoutent aux quatre autres points d'eau publics déjà existants situés au dos des toilettes publiques autonettoyantes. "Dans les mois à venir, l'ambition sera d'accroître ce réseau d'accès en ajoutant progressivement plusieurs fontaines en différents endroits stratégiques du centre-ville comme la place Maurice Servais qui va être rénovée", a expliqué M. Noël. Ces fontaines seront accessibles du 1er avril au 31 octobre. "Elles correspondent aux caractéristiques nécessaires à la SWDE pour garantir une qualité d'eau suffisante. C'est un nouveau métier pour le distributeur d'eau et cette expérience pilote sera sans doute suivie par d'autres villes", a conclu M. Noël. (Belga)