Nébulosité abondante mais temps sec

(Belga) Une nébulosité souvent abondante n'empêchera pas le temps d'être généralement sec cette après-midi, à l'exception d'une averse possible dans le nord-est, selon les dernières prévisions de l'IRM. On attend des maxima entre 5 et 11 degrés, avec un vent faible à modéré de secteur nord, nord-ouest.

Durant la nuit, nuages bas, brume et brouillard, parfois givrant, pourraient apparaitre, avec des températures entre -1 degré et 4 degrés. Mercredi, les éclaircies du matin verront peu à peu des champs nuageux se multiplier en cours de journée. Les maxima de 7 à 12 degrés s'accompagneront d'un vent de secteur nord à nord-ouest, modéré à la côte l'après-midi. (Belga)