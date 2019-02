Neige: des conditions glissantes sur les routes durant les prochaines heures (photos)

Ce samedi, le ciel sera souvent très nuageux avec seulement quelques éclaircies locales. En Haute-Belgique, nous prévoyons de la brume ou du brouillard avec parfois encore risque de chutes de neige ou de neige fondante. A a côte, quelques averses de pluie seront possibles. Ailleurs, le temps restera généralement sec. Les maxima seront compris entre 1 degré sur les hauteurs de l'Ardenne et 6 degrés au littoral. Le vent sera faible à modéré de secteur nord.

Dimanche, le temps sera généralement sec avec alternance d'éclaircies et de champs nuageux. En Haute Belgique, nous prévoyons des nuages bas et un risque de brouillard. Les maxima se situeront entre 1 degré en Ardenne et 6 degrés à la côte. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur ouest à nord-ouest.



Lundi, le temps sera souvent sec mais quelques averses de neige fondante, et de neige sur les hauteurs, seront temporairement possibles. Les champs nuageux seront dominants et les maxima seront compris entre 0 degré en Ardenne et 4 degrés dans le centre.



Mardi, une faible crête anticyclonique devrait donner lieu à un temps sec et calme, avec toutefois possibilité de nuages bas tenaces. Les maxima seront compris entre 1 degré en Ardenne et 5 degrés à la côte.



Mercredi devrait également être marqué par un temps sec mais plutôt nuageux. Le risque de précipitations (hivernales) augmentera probablement jeudi. Les maxima se situeront autour de 3 ou 4 degrés dans le centre, avec des gelées nocturnes en beaucoup d'endroits.





De nombreux bus TEC roulent normalement

La neige est une nouvelle fois tombée durant la nuit de jeudi à vendredi. Des chutes de neige plutôt modérées, ce qui permet à de nombreux bus TEC de rouler normalement.

Dans le Hainaut occidental, quelques lignes sont déviées à cause des intempéries, principalement dans les régions de Frasnes, d'Ath, et dans le Tournaisis. La ligne 10 à Ath est supprimée.

Toutes les infos en temps réel sur le site infotec.be.