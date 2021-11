Prévisions météo: OUI, il neigera encore en Ardenne, attention aux routes glissantes dans le sud du pays

La dépression centrée au voisinage du Danemark se décale vers la Pologne. Le système frontal qui l'accompagne traversera aujourd'hui notre pays d'ouest en est. Il entraînera des courants maritimes humides et sensiblement plus doux avec lui, favorisant le dégel en Ardenne.

Attention si vous prenez le volant ce matin. Les routes peuvent être glissantes en provinces de Liège, Namur et Luxembourg. L'Institut royal météorologique a émis une alerte jaune pour ces régions.



Mardi

Aujourd'hui, le temps sera gris et pluvieux. Sur les hauteurs de l'Ardenne, les précipitations seront d'abord encore à caractère hivernal, avant de se transformer en pluie; il faudra par ailleurs aussi composer avec de mauvaises visibilités dans ces régions. Il fera sensiblement plus doux avec des maxima de 4 ou 5 degrés dans les Hautes-Fagnes à 10 ou 11 degrés dans la région côtière. Le vent de secteur ouest sera modéré à assez fort dans l'intérieur des terres avec des rafales proches de 50 à parfois 60 km/h; à la côte, il sera fort à localement très fort avec des rafales autour de 70 km/h. En fin d'après-midi, il diminuera légèrement en intensité.

Ce soir

Ce soir et en début de nuit, le ciel restera généralement couvert avec encore quelques pluies ou bruines. En seconde partie de nuit, les pluies deviendront à nouveau plus marquées à partir du littoral. Les minima seront compris entre 3 ou 4 degrés en Hautes-Fagnes et 9 ou 10 degrés à la côte. Le vent reviendra progressivement au secteur sud-ouest; il deviendra assez fort dans l'intérieur du pays, et fort à la côte, avec des rafales de 60 à 70 km/h.