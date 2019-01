NEIGE: encore des chutes ce matin dans l'est du pays

Prudence et vigilance sont toujours recommandées aux automobilistes ce matin en Wallonie, en particulier sur le réseau routier secondaire, avertit la Cellule d'action routière. Elle indique que des averses de neige devraient se poursuivre ce matin, avec une accumulation de 1 à 4 centimètres, surtout dans l'est du pays. Des portions de routes pourraient être enneigées, met en garde la Cellule d'action routière, qui invite aussi à se méfier du brouillard givrant et la formation de plaques de glace, car les températures seront négatives partout.