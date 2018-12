Neige et pluie verglaçante: "A Montigny-le-Tilleul, un accrochage a eu lieu à cause du verglas"

Un conseil si vous prenez la route ce dimanche matin: soyez très prudents car les chaussées sont glissantes. Plusieurs accidents ont eu lieu en raison des conditions météorologiques. Vous êtes nombreux à nous avoir envoyé vos témoignages et vos photos pour illustrer cette offensive hivernale.

Après les chutes de neige et de pluies verglaçantes dans la nuit de samedi à dimanche, les routes sont parfois très glissantes. L’alerte jaune émise par l’IRM (Institut royal météorologique) est d’ailleurs maintenue jusqu’à 10h ce matin.

La neige est tombée dans le Brabant wallon, dans le Hainaut et dans les provinces de Namur, Luxembourg et Liège, où elle a causé pas mal d’accidents. "A cause du verglas , la rue de Gozée est glissante sur certains endroits à Montigny-le-Tilleul. Un accrochage a eu lieu à l'instant dans une rue", prévient Christopher à 22h38 samedi soir.

Et il n'est pas le seul à témoigner des conditions météorologiques via notre bouton orange Alertez-nous.

Dans la région de Liège tout d'abord. "Ça y est les premiers flocons sur Andrimont sont là", écrit une habitante. "Cette nuit à Saive la neige est bien tombée", signale également Chantal. "Beau et léger manteau blanc sur les hauteurs de Visé", témoigne Philippe. "Premiers flocons de neige à Berloz", révèle Christine à 1h du matin.

En province à Namur, Christopher annonce de la neige et et de la pluie verglaçantes à Lavaux-Sainte-Anne. "Routes verglacées à Bioul! Très dangereuses", alerte aussi Leslie à 23h30.

En province de Luxembourg, un habitant de Bertrix signale à 23h qu'"il fait tout blanc".

Un peu plus tard, Loïc confirme qu' "un léger manteau blanc s'installe aussi en Gaume".