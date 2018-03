Neige et verglas: les routes piégeuses causent quelques accidents, vigilance renforcée maintenue

La Belgique entre gel et dégel : la nuit a encore été froide, et les routes restent glissantes, avec un mélange de neige et de verglas. La phase de pré-alerte routière est néanmoins levée, mais la vigilance renforcée reste de mise. L'IRM maintient par ailleurs une alerte jaune dans les provinces de Liège, Namur et du Luxembourg. En Brabant wallon, dans les Hainaut et à Bruxelles, les conditions sont meilleures. La situation devrait progressivement s’améliorer, avec une remontée des températures au fil de la journée.

Soyez toujours prudent sur les routes à cause du verglas. L’IRM (Institut Royal Météorologique) est toujours en alerte jaune dans les provinces de Liège, Namur et du Luxembourg, et le restera jusqu'à la nuit de samedi à dimanche. Dans les autres provinces du pays, la situation est en passe de se normaliser.

En raison du verglas, il est néanmoins recommandé à tous les usagers de la route de rester prudents et vigilants, en particulier sur le réseau secondaire. Les automobilistes sont invités à adapter leur vitesse, ne pas dépasser les épandeuses et à anticiper les risques en étant très attentifs sur les bretelles d'accès et de sorties des autoroutes ainsi que dans les endroits exposés comme les ponts.

Le Centre régional de crise de Wallonie recommande également de se renseigner quant aux conditions de circulation sur le réseau avant tout départ.



Plusieurs accidents ce matin

Quelques difficultés et accidents ont été signalés ce matin, mais rien à voir avec la situation d'hier en début de soirée, où on a observé 600 km de bouchons cumulés sur l'ensemble du pays.

Ce samedi matin, il y a un accident sur la E40 qui s’est produit juste avant l’échangeur de Grand-Bigard. La voie de droite est bloquée en venant de Gand vers Bruxelles.

Toujours sur la E40 mais en venant de Liège vers Bruxelles, un autre accident entrave la bande de droite à hauteur de Sterrebeek.

Et à Bruxelles, le tunnel Stéphanie est toujours fermé à cause d’un accident qui s'est produit en début de matinée.



La météo dans les prochaines heures

Il a encore gelé en ce début de matinée, de sorte que la vigilance reste de mise quant aux plaques de glace et au brouillard givrant. L'avant-midi, éclaircies et passages nuageux alterneront. En cours d'après-midi, la nébulosité augmentera et quelques faibles pluies pourront déjà se produire dans les régions proches de la frontière française et dans le sud-est du pays. Sur les hauteurs, il pourrait même s'agir d'un peu de neige fondante ou de neige. Les maxima se situeront entre +1 degré en Hautes Fagnes à 6 ou 7 degrés en basse et moyenne Belgique. Le vent sera d'abord faible et plus tard modéré de secteur est à sud-est.



Nébulosité abondante pour la suite du week-end

Ce soir et en début de nuit, la nébulosité sera abondante avec des périodes de faibles pluies. En haute Belgique, il s’agira d'un peu de neige fondante voire même de la neige sur les hauteurs de l'Ardenne. Plus tard durant la nuit, le temps deviendra généralement sec à une averse locale près ou hivernale en Ardenne. Les minima seront compris entre +1 et +3 degrés. Le vent sera faible à généralement modéré de sud-est virera au secteur sud.

Dimanche, des nuages bas sont attendus par endroits et des visibilités seront parfois limitées en Ardenne. Ensuite, quelques éclaircies seront possibles. L'après-midi, de la pluie touchera le pays à partir de la frontière française. Les maxima seront compris entre 4 et 7 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, et entre 8 et 11 degrés ailleurs. Le vent sera modéré, d'abord de secteur sud à sud-est puis sud à sud-ouest.