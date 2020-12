Neige jusqu'à 25 centimètres, verglas, vent: l'IRM émet une double alerte

Dimanche, une perturbation active, associée à une dépression de tempête au nord de l'Écosse, traversera la Belgique à partir de l'ouest. Le ciel sera donc couvert avec des précipitations abondantes. Celles­-ci seront sous forme de pluie en plaine et sur le centre du pays, alors qu'en Ardenne (probablement au-dessus de 300-­400m d'altitude), il s'agira de chutes de neige.

Les prochaines heures ne seront pas de tout repos sur le plan météorologique. L'IRM a même émis deux alertes. La première concerne des vents forts. "Dans le courant de la nuit de samedi à dimanche et durant la journée de dimanche, le vent se renforcera fortement. Les rafales pourront alors atteindre 80 à 100 km/h", prévient l'IRM. A Liège et à Bruxelles, les autorités ont d'ores et déjà annoncé la fermeture des parcs et autres bois notamment.

La deuxième alerte de l'IRM annonce des conditions glissantes sur nos routes. Trois régions seront particulièrement touchées. La Province de Liège, de Namur et du Luxembourg. "Dans le courant de la nuit de samedi à dimanche et surtout durant la journée de dimanche, d'importantes chutes de neige sont prévues en Ardenne avec, par endroits, possibilité d'une couche de neige fraîche de 10 à 25 cm, voire plus. Etant donné le vent soutenu, il faudra également craindre la formation d'importantes congères", fait savoir l'Institut royal météorologique.

Prudence de mise donc si vous êtes dans l'une des régions évoquées, si vous comptiez vous balader en pleine nature ou si vous prenez le volant.

> Les prévisions météo complètes

CORONAVIRUS EN BELGIQUE : voici la situation sanitaire ce 26 décembre