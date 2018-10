Avec les premiers flocons, Julie a fait monter ses pneus hiver: "Ca me rassure en tout cas quand je conduis"

Avec les premiers flocons, il y a les premières ruées vers les garages pour mettre ses pneus neige. Les garagistes sont déjà débordés.

Comme beaucoup de monde aujourd'hui, Julie vient faire monter ses pneus hiver. Chaque année, elle le fait à la même période, juste avant la Toussaint. Un but: équiper sa voiture pour affronter l'hiver en toute sécurité. "Ce n'est pas une voiture dans laquelle on se sent en sécurité vu que c'est une petite voiture, une citadine, et comme je fais beaucoup de route, j'aime bien qu'elle soit bien équipée. Je ne vais pas dire que ça limite le nombre d'accidents mais ça me rassure en tout cas quand je conduis", dit-elle au micro de nos journalistes Justine Roldan Perez et Xavier Preyat.

Si certains avaient prévu le coup en prenant rendez-vous, beaucoup arrivent aussi à l'improviste. Les premiers flocons ont fait leur apparition ce matin. De quoi rappeler aux automobilistes que l'hiver est à nos portes. "Là, aujourd'hui, ça a fait vraiment lancé le planning. Très, très fort. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui on va sortir une centaine de voitures", rapporte Jérôme, employé au service ventes.

D'autres choses à régler pour l'hiver

Du coup, dans l'atelier, les équipes s'affairent. Et il faut garder la cadence: une demi-heure par voiture. Une étape importante en cette période. "Le pneu été est adapté à une certaine température et le pneu hiver est adapté à une certaine température très basse. Donc, c'est pour que le pneu s'use moins vite et pour avoir une meilleure adhérence sur la route", explique Logan Vanbever, apprenti garagiste.

Avec le retour du froid, il faut également penser à mettre de l'antigel dans le liquide du lave glace, avoir un grattoir dans son véhicule mais également vérifier le bon fonctionnement des phares et l'état de la batterie.