Neige: presqu'aucun bus ne roule aux TEC Hainaut

La neige qui tombe depuis tôt ce matin a particulièrement touché l'ouest du Hainaut. Résultat, aucun bus n'est sorti des dépôts TEC de Tournai ce matin et à Mons, seulement deux lignes sont opérationnelles. D'autres bus prendront la route dès que les épandeuses seront passées.



Par contre à Charleroi, plus à l'Est, tous les bus sont sortis normalement des dépôts ce matin. À Bruxelles, les bus, tram et métro STIB roulent sans problèmes car les axes sont toujours dégagés malgré la neige qui tombe. Enfin, les trains SNCB circulent aussi sans problème en Wallonie. Seules quelques perturbations sont possibles ce matin à Courtrai, Ostende et Hasselt.