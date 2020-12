Noël blanc dans les Fagnes: de nombreux Belges profitent de la neige (vidéo)

Un léger manteau blanc recouvre les Fagnes et les hauteurs de la Belgique en ce jour de Noël. Plusieurs familles en ont profité pour s'y balader.

Depuis quelques jours la neige est tombée sur hauteurs. Dans les Fagnes un tapis de neige d'une dizaine de centimètres d'épaisseur recouvre les paysages, comme en témoigne la "snowcam", installée au Mont-Rigi, dans la réserve naturelle de la Fagne de la Poleûr par l'IRM. Avec un thermomètre légèrement en dessous de 0° et des averses de neige, le manteau blanc devrait persister quelques jours.

A Ovifat (Waimes), notre reporter Julien Modave a pu constater la présence de Belges venus faire de la luge, des bonshommes de neige ou des balades en ce jour de Noël.



Un temps bien frais

Côté prévisions météo, le temps sera légèrement variable vendredi après-midi, avec encore localement quelques averses de pluie ou éventuellement de neige fondante, et de neige en Ardenne. Toutefois, le temps restera aussi souvent sec avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Les averses seront plus fréquentes à la côte, indique l'IRM. Les maxima s'échelonneront de 0 degré en Hautes­ Fagnes, autour de 5 degrés dans le centre et jusqu'à 7 degrés à la mer. Le vent sera faible à modéré de nord­-ouest. Au littoral, il sera modéré à assez fort de nord, revenant au nord­-ouest.

Ce soir, un risque de quelques averses de pluie sera possible, essentiellement dans l'extrême ouest et à la côte. Ailleurs, le temps restera généralement sec avec par endroits de larges éclaircies. Cette nuit, l'IRM prévoit aussi parfois de larges éclaircies, mais également des périodes plus nuageuses dans lesquelles des ondées hivernales ou de neige sur les hauteurs pourront se développer. En Ardenne, le temps deviendra brumeux et du brouillard givrant pourra localement se former. Les minima varieront entre ­2 degrés en Hautes­ Fagnes, autour de +1 degré dans le centre et +4 au littoral. Le vent de nord­-ouest sera faible et reviendra au sud­ ouest. En fin de nuit, le vent deviendra modéré dans la plupart des régions. A la mer, le vent modéré reviendra du nord­-ouest à l'ouest.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE : voici la situation sanitaire ce 25 décembre ?