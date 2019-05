Vous ne rêvez pas, il NEIGE actuellement à Liège et Namur: "J'ai des frissons ! Magnifique et surprenant paysage" (photos)

Le printemps est arrivé mais la neige n'a pas dit son dernier mot. Ce matin, vous êtes nombreux à nous partager, avec émerveillement, vos photos de neige tombée ce matin. "Les oiseaux chantent et 7 cm de neige à Welkenraedt", nous écrit Christian. "5 h du matin, j'ai des frissons. Je rêve. Un 4 mai... Magnifique et surprenant paysage", nous confie-t-on via notre bouton orange Alertez-nous.

Vendredi, l'IRM avait annoncé que de la neige était attendue en Ardenne. Une petite accumulation au sol sera possible, avait précisé l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée.

En province de Namur, quelques chutes de neige ont également été observées, comme en témoigne Pascale, une habitante de Courrière. "Impressionnant pour un mois de mai", s'étonne-t-elle.



























Voici les prévisions de l'IRM pour les prochains jours



Aujourd'hui, de l'air froid et instable d'origine polaire transitera via nos régions. Le matin, nous prévoyons de la neige fondante voire de la neige en Haute Belgique. A l'arrière de cette perturbation, la nébulosité deviendra variable avec des cumulus et des éclaircies. Il y aura des giboulées qui seront parfois intenses avec risque d'un coup de tonnerre et de grésil. Il fera assez frais pour la saison, avec des maxima de 5 degrés en Hautes-Fagnes à 10 degrés en plaine. Le vent sera modéré à assez fort, de secteur nord-nord-ouest. Rafales possibles entre 60 et 70 km/h.



Dimanche, le ciel restera partagé entre éclaircies et périodes très nuageuses, ces dernières parfois accompagnées de quelques averses. Dans le courant de l'après-midi, le temps deviendra probablement plus sec sur l'ouest. Il fera toujours très frais avec des maxima de 6 ou 7 degrés sur les hauteurs à 12 degrés localement en Flandre. Le vent sera généralement modéré, au littoral assez fort, de nord-nord-ouest. Rafales de 50 à 55 km/h.