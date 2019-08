De violents orages arrivent: "On attend beaucoup de précipitations, des bourrasques de vent et des rafales jusqu'à 60 km/h" (vidéo)

Une double alerte météo a été émise par l'IRM (Institut Royal Météorologique) ce mercredi. En direct dans le RTL INFO 13H, notre présentatrice météo, Emilie Dupuis, a détaillé les phénomènes qui traverseront la Belgique prochainement. "Notre pays connaît une double vigilance, explique-t-elle. On était sous une vigilance jaune qui concerne les fortes chaleurs que l'on connaît depuis vendredi dernier. Elle va se terminer aujourd'hui, sauf pour les provinces de Luxembourg et du Limbourg. Ces deux provinces auront encore demain plus de 25°C. Donc cette vigilance relative à la chaleur sera toujours de mise pour elles, mais elle se termine pour les autres provinces".





Arrivée de violents orages

"Mais attention, en ce qui concerne les orages, l'ensemble du pays va être touché par ceux-ci aujourd'hui dès 15H sauf au littoral et cette vigilance s'arrêtera demain matin à 4h. On attend beaucoup de précipitations, 10 litres par mètres carrés, on attend des bourrasques de vent avec des rafales pouvant atteindre jusqu'à 60 km/h. Cela est dû aux fortes chaleurs. Demain, le thermomètre va bien dégringoler. On va perdre 5 bons degrés."





