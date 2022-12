Nous n'en avons pas encore fini avec la neige: l'hiver prend ses quartiers dans notre pays (vidéo)

La neige, ce n'est pas encore totalement terminé. Sur certaines régions, principalement en Province de Liège, des couches d'une dizaine de centimètres sont visibles depuis ce matin, conséquence des chutes abondantes de cette nuit.

Mais va-t-il continuer à neiger ? Oui, mais seulement par endroit, et sans que cela ne soit déraisonnable. "La Province de Liège a été la plus touchée. Cela va encore continuer, on parle de 2 à 3 cm supplémentaires", nous précise Émilie Dupuis pour la journée d'aujourd'hui. Le temps devrait rester plus sec sur l'ouest et le centre, avec des températures qui varieront entre 0 et 6 degrés.

Pour demain, cela devrait être plus favorable. Le ciel restera très gris, avec quelques éclaircies possibles cependant, sauf dans le sud du pays, où le ciel restera très couvert. Les températures ? Entre 0 et 7 degrés.