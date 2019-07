Nouveau record belge BATTU: 40,6° enregistrés cet après-midi

Une température de 40,6°C a été mesurée jeudi après-midi à la base militaire de Kleine-Brogel, dans le nord-est de la Belgique, ce qui constitue un record historique dans le pays, a indiqué David Dehenauw, chef prévisionniste à l'Institut royal météorologique (IRM).

Une température de 40,6°C a été mesurée jeudi après-midi à la base militaire de Kleine-Brogel, dans le nord-est de la Belgique, ce qui constitue un record historique dans le pays, a indiqué David Dehenauw, chef prévisionniste à l'Institut royal météorologique (IRM). "Nouveau record national belge: 40,6° à Kleine Brogel maintenant et ce n'est pas encore fini! Incroyable!", a tweeté notre météorologue peu après 15H00.



Le thermomètre oscille autour des 40 degrés pour le deuxième jour d'affilée et mercredi, il avait fait jusqu'à 40,2° à Liège, le précédent record. Le nouveau record de jeudi est vraisemblablement provisoire car les températures continuaient d'augmenter en milieu d'après-midi.



A Bruxelles-Uccle, station de référence de l'IRM, il faisait 38,8°C à 15h00 locales, contre 36,8° une heure plus tôt, un record dans la capitale belge et de l'UE.





Il n'avait jamais fait aussi chaud



Depuis le début des mesures de températures à Uccle en 1833, il n'a jamais fait aussi chaud. Le précédent record (36,6 homologué) remontait au 27 juin 1947. Mercredi un maximum de 35,7 avait été enregistré.



En raison des fortes chaleurs, l'IRM a émis une alerte "rouge" valable sur presque toute la Belgique (sauf la côte) jusqu'à vendredi inclus, avec des mesures de précaution renforcées (hydratation, mise à l'abri du soleil etc).