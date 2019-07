Un premier record journalier a été enregistré ce mardi à Uccle

Le thermomètre a grimpé jusqu'à 33,7° mardi, établissant ainsi un nouveau record journalier, a indiqué le météorologue de l'IRM David Dehenauw sur Twitter. Le précédent record datait de 2013 avec 31,4°.



Selon David Dehenauw, les journées de mercredi et jeudi enregistreront aussi un nouveau record journalier. Les derniers records datent de 1994 pour le 24 juillet (33°) et de 2006 pour le 25 juillet (32,2°). Mercredi et jeudi, les températures doivent atteindre localement 39 et même 40°.



