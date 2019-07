Nouvelle canicule: pour la première fois, la Belgique pourrait être placée en alerte ROUGE

L'Institut royal météorologique (IRM) pourrait pour la première fois placer notre pays en alerte rouge suite à la nouvelle canicule. C'est ce qu'a déclaré le météorologue David Dehenauw sur le plateau de nos confrères de VTM ce lundi.

Il fera effectivement chaud cette semaine, voire même très chaud. Jeudi sera le jour le plus chaud. "Nous attendons plus de 35 degrés mercredi et jeudi, et la température dans les plus grandes villes ne tombera pas en-dessous de 22 degrés la nuit", a expliqué David Dehenauw.

Avec ces prévisions, l'IRM avait déjà placé la Belgique en alerte orange, mais une phase supplémentaire pourrait être franchie. "Demain, je consulterai la cellule régionale de l'environnement, et je n'exclus pas que nous proclamions l'alerte rouge", a indiqué David Dehenauw. Ce qui n'est jamais arrivé dans notre pays. Le système de code d'avertissement de chaleur existe depuis moins de vingt ans.





Les prévisions pour les prochains jours



Mardi, le ciel sera peu nuageux à serein. Les maxima seront compris entre 28 ou 29 degrés à la côte ainsi que sur les sommets de l'Ardenne et 33 degrés en Campine. Le vent sera faible de sud-est. A la côte, il deviendra modéré de nord-est.

Durant la soirée de mardi et la nuit suivante, le ciel restera pratiquement serein. Les minima seront compris entre 18 degrés en Hautes Fagnes à 23 degrés dans l'ouest. Le vent deviendra modéré de sud-est.

Mercredi, le temps restera ensoleillé et la chaleur s'accentuera avec des maxima de 32 ou 33 degrés sur les hauteurs et au littoral jusqu'à localement 37 ou 38 degrés ailleurs. Une petite brise maritime pourrait éventuellement ramener de l'air un peu moins chaud sur l'ouest du pays en cours d'après-midi et de soirée. Les températures nocturnes seront également élevées et ne repasseront pas sous la barre des 20 degrés dans la plupart des régions. Le vent sera donc majoritairement faible à modéré de sud à sud-est.

Jeudi, le temps sera toujours bien ensoleillé et ce sera probablement la journée la plus chaude. La chaleur sera en effet accablante avec des températures maximales qui grimperont par endroits jusqu'à 38 ou 39 degrés.

Vendredi, l'atmosphère devrait devenir plus instable dès l'après-midi avec la possibilité de quelques averses orageuses isolées. Les précipitations devraient s'étendre à de nombreuses régions la nuit suivante. De l'air plus frais devrait revenir sur l'ouest du pays avec des maxima proches de 24 degrés mais les températures pourraient encore dépasser les 30 degrés sur les provinces de l'est.

Samedi, les maxima reviendront partout aux normales de saison, légèrement supérieurs aux 20 degrés dans le centre. Des précipitations sont attendues.

Dimanche, quelques averses alterneront avec des éclaircies. Maxima jusqu'à 25 degrés.