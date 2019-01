Nouvelles chutes de neige en vue

(Belga) Le temps sera variable ce lundi avec d'abord de la pluie en Basse Belgique, de la pluie ou de la neige fondante en Moyenne Belgique et de la neige au sud du sillon Sambre-et-Meuse. En cours de journée, les précipitations prendront un caractère pluvieux et quelques éclaircies se développeront, selon les prévisions de l'IRM. Sur les Hautes Fagnes, une couche de neige supplémentaire de 10 cm sera possible. Le thermomètre affichera de 0 à 6 degrés, sous un vent modéré à assez fort. Pendant les averses, des rafales de 65 km/h seront possibles.

Cette nuit, quelques averses de neige seront encore possibles sur l'est du pays avant l'apparition de larges éclaircies sur l'ouest et le centre. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, les nuages bas seront tenaces et pourront réduire localement la visibilité. Les gelées seront généralisées avec des minima compris entre -2 degrés sur l'ouest du pays et -5 degrés ou moins sur les Ardennes enneigées. Le vent, d'abord modéré, s'orientera du nord-ouest au sud-ouest et deviendra faible, surtout le long de la frontière française. Mardi, le temps sera plus sec, avant de nouvelles chutes de neige possibles dans la nuit. (Belga)