Des nuages intrigants aperçus dans le ciel ce dimanche: "Pourrait-on me dire ce qui s'est passé?"

Vous êtes nombreux à vous être étonnés de la forme des nuages présents dans le ciel ce dimanche après-midi. Émerveillés ou intrigués par ce phénomène, vous nous avez envoyé plusieurs clichés tout en demandant quelques mots d'explication.

"Pourrait-on me dire ce qui s'est passé dans le ciel? Ça à l’air d'être des nuages mais c'est inquiétant! Cela se trouvait à Lennik (dans le Brabant flamand)", s'est notamment interrogée Martine qui nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. De son côté, Vanessa a apprécié le spectacle en signalant ces "magnifiques nuages au-dessus de vos studios."

Selon David Dehenauw, le chef du bureau du temps à l’IRM (Institut Royal de Météorologie), ces nuages que vous avez aperçus ne représentent "rien de spécial". "Il s'agit d'une bande de nuages liée à une concentration d’humidité", a-t-il expliqué.

Ce dimanche après-midi, les prévisions météo prévoient par ailleurs un soleil encore généreux dans l'intérieur du pays. Toutefois, le ciel deviendra plus nuageux à partir de l'ouest avec, en soirée, risque de quelques faibles pluies à la côte. Les maxima se situeront entre 13 degrés en Hautes-Fagnes et 17 degrés sur l'extrême sud-est du pays. Le vent sera faible à modéré de secteur nord-ouest.



Ce soir, la nébulosité continuera à augmenter à partir de l'ouest. Le ciel deviendra alors très nuageux partout avec des périodes de faible pluie et, en fin de nuit, risque de quelques averses dans l'ouest du pays. Les minima se situeront entre 5 degrés en Ardenne et 10 degrés à la côte. Le vent sera faible à modéré, et à la côte assez fort, de secteur nord-ouest.