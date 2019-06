Nuages à la mer et soleil partout ailleurs pour les jours à venir

(Belga) Le soleil dardera ses rayons sur l'ensemble du pays cet après-midi sauf au littoral, qui continuera de s'enrouler dans sa couverture nuageuse matinale. Il fera donc plus frais à la Côte avec des maxima de 19°C, loin des 30°C de la région du centre et des 33°C du sud du pays, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée.

Si le ciel sera plutôt serein en début de nuit, le nébulosité deviendra ensuite variable sous des minima compris entre 15°C en de nombreux endroits et 20°C dans le sud. Le vent soufflera modérément ou assez fort. Jeudi matin, les nuages endormis, principalement à la mer, se pousseront peu à peu pour laisser place à un grand soleil. Le littoral retrouvera un mercure à 19°C et le reste du pays, des températures de 24 à 26°C. La Lorraine belge conservera son titre de reine des maxima avec encore 30°C. Quelques champs nuageux pourraient se développer en cours de nuit. Les minima hésiteront entre 12°C et 16°C dans le sud du pays. Les éventails seront toujours de sortie vendredi, même s'il fera légèrement plus frais puisque les valeurs maximales ne dépasseront pas 23°C au littoral et 28°C en Campine. Le week-end sera à nouveau estival avec un temps chaud et ensoleillé. Samedi, le mercure repartira à la hausse avec des maxima compris entre 29°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 33°C en Campine. Dimanche, le soleil se voilera parfois de quelques nuages mais la chaleur restera au rendez-vous avec jusqu'à 23°C à la mer, 28°C dans le centre et 32°C dans le sud-est. (Belga)