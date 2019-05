Nuages, averses et orages au menu de la semaine

(Belga) Le temps sera variable cette semaine, alternant nuages et périodes de pluie, voire passages orageux, selon les prévisions de l'IRM. Ce lundi, les nuages encombreront le ciel. Une zone d'averses transitera du nord-ouest vers le sud-est, sous des maxima compris entre 7 et 12 degrés. Le vent, d'ouest à sud-ouest, sera modéré, voire assez fort à la mer.

En soirée, des averses arroseront encore l'Ardenne mais ailleurs il fera sec. Cette nuit, le temps deviendra partout sec mais restera en grande partie nuageux. De la brume ou du brouillard pourront se former localement. Les températures redescendront entre ­1 degré dans les Hautes Fagnes et 2 ou 3 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera faible de direction variable, puis s'orientera au sud. Mardi, il fera souvent sec. Seules quelques averses pourront encore se produire de manière isolée. Le thermomètre affichera de 12 à 13 degrés. Pour le reste de la semaine, le temps deviendra plus doux mais restera variable avec des périodes de pluie avec parfois des averses intenses et des orages.