Nuages, averses et orages jusqu'à dimanche

(Belga) Cet après-midi, le ciel sera d'abord très nuageux avec des périodes de pluie. Ensuite, des éclaircies sont attendues depuis l'ouest mais également des averses parfois intenses, accompagnées d'orages. Des rafales pourront atteindre 65 km/h, voire un peu plus. Et de la grêle n'est pas exclue, selon les prévisions de l'IRM.

Jeudi, le temps sera variable avec des périodes de pluie et des averses qui pourront encore être accompagnées d'orages. Les maxima seront compris entre 9 et 13 degrés en Haute Belgique, jusqu'à localement 16 degrés en plaine. Le vent soufflera jusqu'à 55 km/h par endroits. Pour vendredi, on annonce une nébulosité variable avec davantage de nuages sur le nord du pays. Le temps sera généralement sec avant un passage pluvieux en soirée ou durant la nuit suivante. Les maxima seront proches de 15 degrés dans le centre du pays. Samedi, nébulosité variable au menu de la météo avec encore quelques averses isolées. Au sud du sillon Sambre et Meuse, la journée débutera sous un ciel assez nuageux parfois accompagné de petites pluies. L'atmosphère restera bien fraîche avec des températures qui ne dépasseront pas 12 degrés dans le centre du pays et un vent désagréable de nord-ouest. Dimanche, retour d'un temps généralement sec avec du soleil en début de journée mais des passages nuageux plus nombreux l'après-midi. (Belga)