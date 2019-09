Nuages, éclaircies et quelques averses se partageront le ciel

(Belga) Ce dimanche, le ciel deviendra rapidement plus changeant à partir de l'ouest, avec un temps généralement sec et parfois de larges éclaircies. Sur l'est, un risque de quelques averses se maintiendra l'après-midi, selon les prévisions de l'IRM. Il fera sensiblement plus frais avec des maxima de 16 degrés en Hautes-Fagnes, autour de 17 à 18 degrés au littoral et proches de 20 degrés dans le centre. Le vent sera modéré de secteur ouest virant au nord-ouest.

Ce soir et cette nuit, la nébulosité restera variable sur l'ouest et le nord du pays avec un risque de quelques averses. Ailleurs, de larges éclaircies devraient se développer avec un temps sec. En Ardenne, de la brume voire localement du brouillard ne sont pas exclus. Les minima seront compris entre 6 degrés en Hautes-Fagnes, 10 degrés sur le centre et 15 degrés au littoral. Le vent sera faible. Lundi, la journée débutera avec d'assez larges éclaircies, excepté sur le nord-ouest où une averse restera possible.