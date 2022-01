Nuages et averses (parfois hivernales) au menu de la première semaine de l'année

(Belga) La première semaine de 2022 sera marquée par un temps variable avec des averses qui pourront adopter un caractère hivernal, selon les prévisions dimanche à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM). Après la douceur de ces derniers jours, les températures repartiront quelque peu à la baisse.

Dimanche, la nébulosité sera variable à abondante avec d'abord encore un risque d'une averse localisée. Ensuite, davantage d'averses se développeront. Il fera doux avec des maxima de 8 degrés en haute Belgique à 12 ou 13 degrés en plaine. Lundi, le ciel sera le plus souvent très nuageux au sud du sillon Sambre et Meuse avec des périodes de pluie ou des averses. Les précipitations pourront déjà être assez abondantes par endroits. Ailleurs, la nébulosité sera variable à parfois abondante avec quelques averses. Les maxima varieront de 6 degrés en Hautes-Fagnes à 10 ou 11 degrés en plaine. Mardi, le ciel sera couvert avec de la pluie. Dans le centre et le sud-est du pays, il s'agira d'abord de pluies modérées et continues. Ensuite, les pluies deviendront intermittentes à partir de l'ouest en cours de journée. Dans le sud-est du pays, les quantités de précipitations pourront toutefois encore être importantes. Les maxima, atteints en matinée, se situeront entre 5 et 9 degrés. L'après-midi, il fera plus frais. Mercredi et jeudi, il fera sensiblement plus frais avec quelques averses qui pourront adopter un caractère hivernal en Ardenne. Les maxima seront compris entre 1 et 6 degrés avec un risque de gelées nocturnes. (Belga)