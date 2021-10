Nuages et éclaircies avant la pluie

(Belga) Quelques éclaircies et des périodes nuageuses, par endroits accompagnées de faibles précipitations, sont prévues jeudi après-midi sur le nord du pays. La partie sud de notre territoire profitera d'un soleil plus généreux et d'un temps sec, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Les maxima varieront entre 10 degrés en Hautes Fagnes et 16 degrés en plaine.

Ce soir, le temps sera généralement serein mais ensuite le ciel s'ennuagera depuis le nord­-ouest. Quelques gouttes seront possibles sur l'ouest et près des Pays-Bas, en cours de nuit. Les minima seront compris entre 1 degré dans le sud­ est du pays et 13 degrés en bord de mer, où des rafales modérées à parfois assez fortes sont attendues. Vendredi, une zone de pluie peu active traversera la Belgique. Quelques éclaircies suivront l'après­-midi sur le nord du pays. Le thermomètre affichera entre 10 et 15 degrés. Ce week-end, le ciel balancera encore entre éclaircies et champs nuageux. (Belga)