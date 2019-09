Nuages et éclaircies durant l'après-midi, avant un week-end marqué par les averses

(Belga) Nuages et éclaircies se partageront le ciel vendredi après-midi, avant que le soleil ne cède le pas aux averses, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Vent et pluie seront au programme du week-end.

Le temps sera encore sec en première partie d'après-midi, tandis que nuages et éclaircies joueront au chat et à la souris. Les averses s'installeront ensuite depuis le sud-ouest, sous des maxima compris entre 14°C en Hautes-Fagnes et 19°C en Basse et Moyenne Belgique. Le vent sera modéré à fort, avec des rafales de 50 km/h dans l'intérieur des terres et 60 km/h sur l'ouest. En soirée, la nébulosité sera variable à abondante et des averses, voire des orages, seront toujours possibles en bord de mer. Le mercure descendra jusqu'à 10°C en Hautes-Fagnes et 13°C à la Côte. Le vent restera modéré et même assez fort au littoral. Samedi, les nuages s'imposeront en cours de journée et la pluie sera au rendez-vous. Le sud-est du pays profitera toutefois d'un temps plus sec. Les températures oscilleront entre 14°C et 18°C de maxima, puis 11°C à 14°C de minima. Le vent soufflera modérément. Une dépression effleurera le nord du pays dimanche. Il faudra donc compter avec pluie et averses, ainsi que du vent et l'un ou l'autre coup de tonnerre. Le mercure atteindra 14°C à 19°C, sous un vent fort avec des rafales de 70 à 80 km/h et peut-être très fort à la Côte, tempétueux en mer. (Belga)