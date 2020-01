Nuages et éclaircies pour la journée de jeudi

(Belga) La journée de jeudi débutera dans les nuages, la brume voire le brouillard - parfois givrant, annonce l'Institut royal météorologique. Un peu de bruine ou quelques flocons en Ardenne pourraient même pointer le bout de leur nez.

En cours de journée, des éclaircies devraient revenir à partir de l'ouest, tandis que la nébulosité restera plus abondante sur l'ouest. En fonction des éclaircies, les maxima oscilleront entre 2°C et 6°C, sous un vent généralement faible et parfois modéré. La nuit sera peu nuageuse sur l'est mais à nouveau plus froide. Nuages bas et bancs de brouillard seront probablement à nouveau de la partie, surtout au nord du sillon Sambre-et-Meuse. Le mercure descendra sous la barre des zéro degrés, avec des valeurs comprises entre -1°C et -7°C. (Belga)