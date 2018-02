Nuages et éclaircies pour le début de la semaine de carnaval

(Belga) Si de belles éclaircies et des nuages se partageront le ciel lundi, une nouvelle perturbation touchera le pays dès le lendemain après-midi, avec de la pluie ou de la neige fondante sur l'Ouest en début de soirée. Le jour du Mardi Gras, les maxima oscilleront entre -1 degré en Haute Ardenne et +5 degrés à la mer. Le vent de sud sera modéré, à la mer assez fort avec des rafales jusqu'à 60 km/h, prévoit l'IRM.

La nuit de mardi à mercredi, le risque de précipitations hivernales restera présent, principalement dans l'Ouest. Mercredi matin, le froid sera encore mordant avec éventuellement une averse de neige localisée. En journée, le temps deviendra sec et le ciel partiellement nuageux. Les maxima varieront de -1 à +6 degrés. Une nouvelle zone de pluie atteindra le pays mercredi soir et jeudi matin, le ciel restera très nuageux avec quelques périodes de pluie ou de bruine. Des éclaircies feront ensuite leur apparition et le thermomètre remontera, les maxima allant de 5 à 11 degrés. Enfin, de vendredi à dimanche, le temps sera relativement calme et doux sous un ciel changeant et des températures tournant autour de 8 ou 9 degrés dans le centre.