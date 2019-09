Nuages et faibles pluies pour mercredi

(Belga) Un temps d'abord ensoleillé, ensuite davantage nuageux dans l'intérieur des terres mais toujours sec, est prévu pour l'après-midi de mardi. Les maxima seront compris entre 15 ou 16 degrés sur les hauteurs et localement 21 degrés sur l'ouest du pays, selon les prévision de l'IRM.

Le vent sera généralement faible ou parfois modéré de secteur nord à nord-ouest. En soirée et durant la nuit, le temps restera sec. Il y aura des éclaircies, mais un peu de brume pourrait également se former, notamment sur l'ouest du pays. La nébulosité augmentera d'ailleurs à partir de la côte en fin de nuit. Le mercure baissera jusqu'à 2 degrés en Hautes-Fagnes, et 11-12 degrés au littoral et dans les grandes villes. Le vent sera d'abord faible de direction variable, puis faible à parfois modéré de secteur sud à sud-ouest. Mercredi, un ciel nuageux avec des périodes de faible pluie est prévu. De nouveau, on ne dépassera pas 20 ou 21 degrés dans l'ouest du pays, 15 degrés en Hautes-Fagnes et 18 ou 19 degrés en plaine. Jeudi, il fera d'abord très nuageux avec un risque de pluie, principalement au sud du sillon Sambre et Meuse, puis il fera sec partout avec un retour du soleil, depuis l'ouest. (Belga)