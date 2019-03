Nuages et faibles précipitations avant le retour du soleil

(Belga) Lundi matin, le ciel sera dominé par les nuages et quelques averses, principalement dans la moitié nord-est du pays. Le temps devrait cependant devenir plus sec en cours de journée avec davantage d'éclaircies à partir du nord-ouest, selon les prévisions de l'IRM. Les températures seront assez fraiches, avec des valeurs comprises entre 4 et 10 degrés, sous un vent modéré à assez fort qui pourra souffler avec des pointes allant de 50 à 65 km/h.

La nuit de lundi à mardi sera calme et froide, alternant éclaircies et passages nuageux. Brumes et bancs de brouillard parfois givrants pourront également réduire la visibilité. Les minima seront proches de 5 degrés en bord de mer, et compris entre 1 à 3 degrés ailleurs. Le vent sera généralement faible et soufflera de nord­-ouest. Mardi, le ciel sera souvent très nuageux avec un faible risque de quelques précipitations. Quelques éclaircies seront possibles, notamment au littoral. Les températures seront comprises entre 4 degrés en Haute­ Ardenne et 9 ou 10 degrés sur le centre et l'ouest. Le vent faiblira pour devenir faible à modéré de secteur nord­-ouest. Les jours suivants, les températures augmenteront progressivement. Le soleil devrait faire un bref retour en fin de semaine. (Belga)