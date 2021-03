Prévisions météo: un week-end ensoleillé mais... "un air POLAIRE"

Une belle météo d'hiver, de circonstance même si on se rapproche du printemps: c'est ce qui vous attend ce week-end. Mais d'abord, ce jeudi. Le ciel sera encore très nuageux avec des périodes de pluie ou des averses parfois assez fortes, selon l'Institut royal de météorologie (IRM). Un coup de tonnerre est également possible, surtout sur le sud du pays. Les éclaircies seront rares. Les maxima varieront entre 6°C et 8°C dans le nord du pays, et entre 8°C et 10°C dans le sud. Jeudi soir et la nuit prochaine, la nébulosité restera assez abondante avec encore quelques précipitations sur le sud-est du pays. Quelques flocons ne sont pas exclus en Ardenne. En fin de nuit, quelques éclaircies feront leur retour à partir du nord du pays. Les minima varieront entre 0°C et -2°C en Ardenne et entre 1°C et 3°C dans les autres régions.

Vendredi, nous basculerons sous l'influence d'un anticyclone qui se décale de l’Écosse vers l'Angleterre. L'IRM annonce "un air polaire nettement plus froid", mais du soleil. Les éclaircies gagneront progressivement du terrain depuis le nord. En matinée, cependant, les nombreux champs nuageux présents en Ardenne pourraient laisser s'échapper quelques faibles précipitations hivernales sur les hauteurs. Les maxima seront compris entre 1 degré en Hautes-Fagnes et 5 à 6 degrés en plaine, sous un vent modéré de secteur nord-est.

Cette météo se confirme pour le week-end. Samedi, après une nuit froide avec des gelées généralisées, la journée sera ensoleillée avec des maxima de 2 à 7 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur est à nord-est. Dimanche, le temps sera calme avec à nouveau pas mal de soleil. Les températures, encore négatives en début de journée, remonteront vers des valeurs de 3 à 7 degrés l'après-midi. Peu voire pas de vent.