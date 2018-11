Nuages et pluies pour terminer la semaine

(Belga) Vendredi, la nébulosité sera variable et le temps restera sec sur la plupart des régions. A la Côte, des averses seront possibles. Ailleurs, une averse ne sera pas exclue dans le courant de l'après-midi, avertit l'Institut royal de météorologie (IRM). Les maxima seront compris entre 7° et 11° sous un vent modéré de sud-ouest.

Vendredi soir et dans la nuit, la nébulosité restera variable à une ondée locale près. Les minima seront compris entre 3° et 7° sous un vent modéré de secteur sud-ouest. Durant le week­-end et lundi, le temps sera venteux avec une nébulosité abondante ainsi que de la pluie ou des averses. Samedi, les maxima seront de 10° dans le centre, grimpant à 13° ou 14° dimanche et lundi. (Belga)