Nuages et quelques averses au menu de l'après-midi

(Belga) Jeudi après-midi, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec temporairement par endroits un peu de pluie ou quelques averses. Les quantités de précipitations seront peu importantes. Les maxima oscilleront autour de 20 à 22 degrés en bord de mer et en Ardenne, et de 23 à 25 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible à modéré d'ouest à sud-ouest, devenant ensuite modéré d'ouest et le long du littoral parfois assez fort.

Durant la soirée, le temps redeviendra plus sec sur l'ouest et le centre du pays avec des éclaircies. Le ciel restera encore assez nuageux au sud du sillon Sambre et Meuse, où un peu de pluie ou quelques averses pourront encore se produire. Les températures redescendront entre 12 et 14 degrés en Ardenne, 14 et 16 degrés dans la plupart des régions et aux alentours de 17 degrés le long du littoral. Le vent sera faible à modéré d'ouest à sud-ouest. Vendredi, le temps sera beau et chaud avec du soleil et quelques passages nuageux. Quelques pluies résiduelles pourront encore se produire le matin en Ardenne. Les températures atteindront 21 à 23 degrés dans la région côtière et en Ardenne, et 24 à 26 degrés dans les autres régions. (Belga)