Nuages et risque d'averses en vue

(Belga) Le temps sera changeant ce dimanche après-midi, avec d'abord des nuages puis des éclaircies. De faibles pluies pourraient également s'inviter sur le nord et l'est du pays, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima oscilleront entre 22 ou 23 degrés en bord de mer et en haute Ardenne et 28 degrés en Lorraine belge. Le vent, modéré, soufflera de secteur ouest-sud-ouest. Le long du littoral, il sera assez fort avec des pointes de 60 km/h.

En soirée et en première partie de nuit, le ciel se dégagera et le temps deviendra généralement sec. Le risque de quelques averses augmentera à nouveau en fin de nuit. Les minima varieront entre 13 et 17 degrés, sous un vent faible qui soufflera d'ouest-sud-ouest. Lundi, il fera très nuageux avec un risque d'averse, suivi d'un peu plus de soleil. Le thermomètre affichera des valeurs de l'ordre de 25 degrés dans le centre. Mardi et mercredi, le temps sera à nouveau plus chaud et ensoleillé, avec des maxima qui tendront vers 30 degrés mercredi. (Belga)