Nuages et risque de faibles précipitations

(Belga) Le ciel sera couvert de nuages de moyenne altitude, vendredi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). De la pluie pourrait toutefois toucher l'extrême nord-ouest du pays. Les maxima oscilleront entre 14 et 18°, sous un vent faible à modéré de sud à sud-est.

En soirée et la nuit prochaine, les nuages persisteront et une averse n'est pas exclue en Flandre. Les minima ne dépasseront pas 6 à 9° sur les hauteurs et avoisineront 10° ailleurs. Le week-end débutera sous une nébulosité variable à abondante, accompagnée d'un peu de pluie ou d'une faible averses. Le mercure atteindra 11 à 16°. Le vent, de secteur sud-ouest, sera dans l'ensemble modéré. Le temps sera généralement sec en début de journée, dimanche, même si des pluies venant de France arriveront sur le territoire. Un risque d'averses orageuses est prévu sur la moitié est du pays. Le thermomètre affichera de 12° à l'ouest à 20° en Lorraine belge et autour de 16° dans le centre. (Belga)