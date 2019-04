Nuages et soleil jouent à cache-cache

(Belga) Ce jeudi après-midi, quelques éclaircies se partageront le ciel avec des périodes nuageuses majoritaires, accompagnées de pluies et d'averses, selon le bilan à la mi-journée de l'Institut royal météorologique. Un coup de tonnerre n'est, par ailleurs, pas exclu.

Les maxima oscilleront entre 11 et 17 degrés. Le vent sera modéré de secteur sud avec des rafales de 60 km/h ou davantage sous un orage. Ce soir, quelques averses sont encore attendues, éventuellement orageuses, avant le retour plus tard dans la soirée et la nuit d'un temps sec avec des éclaircies parfois larges. Les minima seront compris entre 6 et 9 degrés. Demain/vendredi, il fera d'abord sec partout et partiellement nuageux. L'après-midi, quelques averses pourront se développer localement. Un temps agité et plus frais est annoncé pour ce week-end.