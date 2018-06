Nuages puis éclaircies, avant une nuit fraîche

(Belga) Le ciel devrait être nuageux ce mercredi matin, avec possibilité d'une ondée locale, selon les prévisions de l'IRM. Des éclaircies se formeront ensuite, s'étendant depuis l'ouest du pays jusqu'au soir. Durant la nuit, elles devraient s'élargir encore avant que des voiles d'altitude ne s'installent depuis l'ouest.

En journée, les maxima atteindront jusqu'à 21 degrés dans le centre. Il fera bien plus frais en Hautes Fagnes avec un mercure ne dépassant pas les 15 degrés, et à la Côte où il n'est pas attendu de dépasser les 18 degrés. Le vent sera modéré de secteur nord. La nuit prochaine, les températures baisseront jusqu'à 4 degrés dans certaines vallées ardennaises. En plaine, elles devraient rester au-delà de 11 ou 12 degrés. Le vent faible et variable s'orientera au secteur sud-ouest en fin de nuit. (Belga)