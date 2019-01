Nuageux avec de la pluie

(Belga) Ce vendredi après-midi, le ciel restera généralement très nuageux, selon l'Institut royal météorologique (IRM), avec, surtout en Ardenne, parfois encore de faibles pluies. En Haute-Belgique, il y aura du brouillard. Les maxima oscilleront entre 3° dans l'extrême sud et 9° au littoral. Le vent sera souvent modéré, au littoral assez fort, de secteur nord-ouest.

En soirée et la nuit suivante, il fera très nuageux avec de temps à autres de légères pluies, principalement en Ardenne. Sur le relief, le temps restera brumeux avec des bancs de brouillard. Les minima seront compris entre 2° en Hautes-Fagnes et 7° sur le nord-ouest. Samedi, la nébulosité restera abondante avec, surtout en Ardenne, un peu de bruine. En cours d'après-midi, une zone de pluie traversera le pays depuis le nord-ouest. Les maxima seront compris entre 4° en Hautes-Fagnes et 9° dans le centre. Le vent sera modéré d'ouest-sud-ouest, s'orientant à l'ouest-nord-ouest ensuite. A la côte, il deviendra assez fort avec des rafales jusqu'à 60 km/h. Dimanche, la nébulosité restera abondante avec des pluies régulières. Il fera très doux pour la saison avec des maxima autour de 9° ou localement 10° dans le centre. Le vent sera modéré à assez fort, au littoral fort, de secteur ouest-sud-ouest, en soirée s'orientant au secteur ouest-nord-ouest. Des rafales jusqu'à 70 km/h seront possibles. Lundi, le temps sera partiellement à parfois très nuageux avec encore quelques petites averses depuis la Mer du Nord. En Haute-Belgique, les averses prendront un caractère hivernal. Il fera un peu moins doux avec des maxima proches de 7° dans le centre. Le vent sera modéré ou d'abord parfois assez fort d'ouest-nord-ouest. Mardi, le temps restera sec avec des éclaircies plus larges. Les maxima avoisineront les 8° dans le centre sous un vent modéré de secteur sud-ouest. (Belga)