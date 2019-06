Offensive des éclaircies dans l'est du pays

(Belga) Alors que des pluies intermittentes s'abattront localement dans l'ouest et le centre du pays, des éclaircies mèneront une offensive pour percer les nuages à l'est, mercredi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima atteindront entre 17 degrés à la Côte, 20 degrés dans le centre et 25 ou 26 degrés en Lorraine belge.

Le vent, de secteur nord à nord-ouest, sera faible puis modéré. En soirée, le temps sera temporairement sec avant de nouvelles pluies soutenues ou orages localisés, parfois accompagnés de fortes rafales. Les précipitations quitteront plus tard le pays par le nord. Les minima seront compris entre 7 et 11 degrés. Le ciel s'annonce partiellement nuageux jeudi et quelques averses locales pourront survenir dans l'après-midi. Côté mercure, le thermomètre affichera de 15 degrés en Hautes Fagnes à 19 degrés en Campine. Une amélioration est prévue vendredi mais la nébulosité augmentera toutefois en cours de journée depuis la frontière française. (Belga)