On continuera à claquer des dents ce mardi

En cours de journée, les nuages se reformeront avec à nouveau la possibilité d'un peu de neige par endroits. Les maxima atteindront à peine 0 ou -1°C en Flandre et -6°C sur les hauts plateaux ardennais. Le vent reste modéré de nord-est avec des rafales jusque 50 km/h. Mardi soir et durant la nuit, le froid sera toujours bien présent, avec des minima de -5°C au littoral à -16°C en Ardenne. Le vent s'orientera progressivement à l'est et deviendra faible à modéré. Le ciel sera généralement peu nuageux ou serein. La journée de mercredi sera à nouveau très froide et ensoleillée avec un vent d'est particulièrement glacial. Les maxima seront compris entre -1°C en plaine et -5°C en haute Belgique. (Belga)