On file vers un week-end encore estival

(Belga) Le soleil finira par s'imposer sur tout le pays ce jeudi après-midi. Les maxima oscilleront de 12 degrés dans les Hautes Fagnes à 19 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera, quant à lui, faible à modéré de nord-est, selon les prévisions de l'IRM.

Vendredi, après une matinée très fraîche et parfois accompagnée d'un peu de brume ou de quelques bancs de brouillard locaux, le temps redeviendra ensoleillé et doux avec des maxima de 16 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 21 ou 22 degrés sur l'ouest du pays. Le vent d'est sera modéré. Samedi, on bénéficiera encore d'une journée ensoleillée et assez chaude avec des maxima de 22 à 26 degrés. Enfin, dimanche, le soleil sera parfois caché par quelques formations nuageuses. Le temps restera chaud et sec dans la plupart des régions. Une petite ondée isolée n'est cependant pas exclue. En soirée et la nuit suivante, le ciel deviendra très nuageux et il pleuvra à partir de l'ouest du pays. Maxima attendus de 22 à 27 degrés avec un vent modéré de sud à sud-est. (Belga)