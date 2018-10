On ne rigole plus: pluie non-stop sur tout le pays, NEIGE en Wallonie

Les conditions hivernales sont de retour dans nos régions. Alors qu'il y a deux semaines à peine, on frôlait les 25°C, ce mardi matin des chutes possibles de neige ou neige fondante sont annoncées par l'Institut Royal de Météorologie (IRM) au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Un fin manteau blanc pourrait même tenir au sol pendant quelques heures.

Voici les accumulations de neige possibles en fonction des provinces:

- 0 à 1 cm sur l'est du Hainaut;

- 0 à 2 cm sur le sud de la province de Liège;

- 0 à 2 cm sur la province de Namur;

- 0 à 4 cm sur la province de Luxembourg.

Mis à part ces précipitations hivernales qui pourraient même atteindre le centre du pays sous forme de neige fondante, on aura aussi beaucoup de pluie dans le reste du pays, et ce durant toute la journée. L'IRM prévoit des cumuls de précipitations de 20 à 30 litres d'eau par mètre carré. Les nappes phréatiques qui se sont beaucoup vidées durant ces derniers mois pauvrement arrosés pourront donc commencer à se reconstituer d'ici quelques semaines (il faut du temps pour que l'eau descende dans les sous-sols et les rejoignent.







Risque d'aquaplanage

Les routes sont glissantes et les risques d'aquaplanage sont grands ce matin. L'avertissement aux routes glissantes est valable jusqu'à 16 heures.

Ce matin vers 7h, on apprenait qu'à Bruxelles, le tunnel au niveau de l'OTAN était fermé dans les deux sens à cause d'inondations.

La police conseille d'être très vigilant pour la première fois cette saison. La soirée et la nuit ont été agitées. L'IRM avait lancé une alerte hier soir et le SPF (Service Public Fédéral) Intérieur a activé le numéro 1722 pour les interventions non urgentes. Gardez donc bien vos distances de sécurité si vous empruntez la route.

La Cellule d’Action Routière annonce que tous les moyens sont mobilisés pour assurer des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales.





Vent très fort à la Côte

Les maxima oscilleront entre 5 et 8°C en Ardenne et entre 8 et 11°C ailleurs. Le vent sera d'abord faible à modéré puis se renforcera pour devenir assez fort à fort dans l'intérieur des terres. À la Côte, il sera même fort à très fort, avec des rafales de 60 à 80 km/h. Le temps redeviendra plus sec cette nuit, avec des éclaircies à partir du sud. Les minima seront compris entre 0 et 1°C sur les hauteurs de l'Ardenne et entre 5 et 6°C au littoral, tandis que le vent diminuera en intensité.