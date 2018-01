Onze centres de ski accessibles en province de Liège et du Luxembourg

(Belga) Suite aux importantes chutes de neige survenues ces 24 dernières heures, onze centres de ski sont accessibles dimanche matin en province de Liège et du Luxembourg. L'offre est variée puisque l'on peut pratiquer, sur un tapis blanc d'une épaisseur variant entre 15 et 20 cm, le ski de fond, le ski alpin, les balades en raquette, faire de la motoneige ou simplement de la luge.

Les amateurs de ski ont rendez-vous dans l'Est de la Belgique dimanche pour la première ouverture des pistes en 2018. Certains centres avaient déjà ouvert samedi après-midi mais les averses de neige rendaient leur accessibilité délicate si les véhicules n'étaient pas chaussés de pneus adéquats. Les routes sont dégagées dimanche et les pistes prêtes à accueillir fondeurs ou amateurs de ski alpin. Cette discipline pourra se pratiquer à la Baraque Fraiture, en province de Luxembourg où deux des trois pistes sont ouvertes, mais aussi à Ovifat, dans les Cantons de l'Est, ou encore au Thier des Rexhons à Spa. Le ski de fond peut se pratiquer dans l'Eifel (Weywertz, Rocherath et Elsenborn),à Spa (Thier des Rexhons), dans la Vallée de l'Our (Loscheimergraben) mais aussi sur les hauts plateaux des Fagnes où les centres de la Baraque Michel, du Signal de Botrange et du Mont Spinette. Ces sites proposent des tracés allant jusqu'à 20 km. A Baugnez, sur les hauteurs de Malmedy, l'offre de ski de fond peut être associée à la pratique de la motoneige. A la Baraque Fraiture, il sera aussi possible de louer des skis de fond. Pour la luge, il faudra se tourner vers les stations de ski de la Barque Fraiture, du Thier des Rexhons mais aussi de Baugnez, Weywertz et Ovifat. Les balades en raquette se font elles au départ du Mont Spinette. Il s'agit du 12e jour de glisse en cette saison de sports d'hiver 2017-2018 en Belgique. (Belga)