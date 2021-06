Les orages s'abattent: les auvents de la gare de Braine-le-Comte se sont effondrés, le trafic interrompu

Les orages se sont abattus sur la Belgique, parfois de façon violente, ce vendredi après-midi. A Braine-le-Comte, les trombes d'eau ont provoqué des dégâts dans la gare. "Les marquises, c'est-à-dire les auvents qui couvrent les quais, se sont effondrés. Il n'y a pas de blessé, mais les voies sont inexploitables", nous a indiqué Elisa Roux, porte-parole de la SNCB. "Des équipes ont été envoyées sur place, ainsi que la police et les pompiers". "C'est surtout le plafonnage sous les marquises qui est tombé, avec des lattes de métal. Ce sont des morceaux assez grands, d'environ dix centimètres de large sur plusieurs mètres de long", nous a ensuite précise la porte-parole d'Infrabel, Jessica Nibelle.

Des navettes ont été mises en place vers Tubize, Écaussinnes et Soignies. Infrabel nous a indiqué que le trafic ferroviaire était totalement interrompu depuis 14h50 sur les lignes 96 et 117. "Le trafic devrait reprendre vers 17 ou 18h. Les pompiers sont sur place ainsi qu'une permanence d'Infrabel pour évacuer les débris et sécuriser les lieux", a précisé Jessica Nibelle.

Quelques kilomètres plus loin, sur la ligne 94 Hal-Enghien, une inondation a été signalée sur un passage un niveau. Cela a provoqué l'interruption du trafic. "Les trains sont retenus à Hal, Saintes et Enghien", nous a précise Jessica Nibelle, porte-parole d'Infrabel.